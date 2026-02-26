¡Ojo! Termina horario de invierno en escuelas de Puebla: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla informó que el horario de invierno para las escuelas de educación básica concluye este viernes 27 de febrero.

A partir del lunes 2 de marzo, el ingreso a los planteles se recorrerá media hora más temprano, regresando al horario habitual de clases.

La dependencia señaló que mantendrá comunicación permanente con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, ya que no se descartan bajas temperaturas en los próximos días, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias en la comunidad escolar.

“El horario de invierno para las escuelas de educación básica de la entidad concluye este viernes 27 de febrero”, recalcó la dependencia.

Protección ante bajas temperaturas

Las y los estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, así como de nivel medio superior podrán usar prendas adicionales al uniforme habitual, como chamarras, bufandas, gorras y guantes, durante los días en que aún se registren bajas temperaturas.

Los directores de los planteles podrán reorientar los horarios de educación física para que las actividades se realicen al aire libre en espacios que protejan a los alumnos de los cambios climáticos.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, invitó a madres, padres y tutores a mantenerse vigilantes de la salud de sus hijos y acudir a la clínica más cercana ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria.

