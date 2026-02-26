Instagram alertará a padres si menores buscan contenido de suicidio

La red social Instagram comenzará la próxima semana a notificar a los padres cuando sus hijos adolescentes realicen búsquedas repetitivas de términos asociados con suicidio o autolesión, como parte de las herramientas de supervisión parental de la plataforma. El anuncio fue realizado por Meta, empresa matriz de la aplicación, este jueves 26 de febrero.

Las alertas se enviarán por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp, según la información de contacto disponible, además de una notificación directa en la cuenta de Instagram del padre o la madre.

La medida estará disponible inicialmente para usuarios en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se extenderá a otras regiones a finales de año.

En un comunicado, Meta indicó que “estas alertas están diseñadas para brindar a los padres la información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluyen recursos especializados para ayudarlos a abordar estas conversaciones delicadas“.

La compañía subrayó que tiene políticas estrictas contra el contenido que promueve o glorifica el suicidio y la autolesión, aunque permite que las personas compartan sus propias experiencias, contenido que se oculta a los adolescentes.

La plataforma ya bloquea este tipo de contenido en los resultados de búsqueda de cuentas de adolescentes y, en su lugar, redirige a líneas de ayuda. La empresa señaló que también trabaja en notificaciones similares para estos temas con herramientas de inteligencia artificial.

El anuncio se produce en medio de dos juicios contra Meta en Estados Unidos: El primero en Los Ángeles, cuestiona si la empresa diseña deliberadamente sus plataformas para generar adicción y perjudicar a menores. Otro, en Nuevo México, busca determinar si Meta no protegió a niños de la explotación sexual en sus plataformas.

