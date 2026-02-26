Congreso reconoce a cocineras y cocineros tradicionales de la región Izta-Popo

Por su trayectoria, esfuerzo y contribución a la preservación de los saberes culinarios, el Congreso del Estado, en coordinación con el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, entregó 52 “Reconocimientos a las Cocineras y Cocineros Tradicionales de la Región Izta-Popó”.

Durante el evento protocolario, la diputada Esther Martínez Romano, presidenta de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, destacó la importancia de preservar los sabores ancestrales y la cocina tradicional; asimismo, reiteró el respaldo del Congreso para rescatar la cultura y las tradiciones de la región.

La legisladora también resaltó el impacto de la cocina tradicional en el fortalecimiento del turismo comunitario en el estado, “ya que representa un motor de identidad, desarrollo económico y cohesión social en la región”.

Una de las personas galardonadas fue Liboria Solano Gonzales, cocinera tradicional de San Nicolás de los Ranchos y pionera del Festival Internacional del Chile en Nogada del Estado de Puebla, avalado en 2001 por el programa PACMyC de Conaculta, por la preparación del emblemático platillo poblano, además de su platillo prehispánico conocido como Mole de Pescado.

Al evento asistieron Emilio Herrera Corichi, subsecretario de la Secretaría de Arte y Cultura del Estado de Puebla; la diputada de la LX Legislatura, Guadalupe Muciño Muñoz; Gloria Pérez Yao Coapaltzin, gobernadora Indígena del Estado y Gloria Pérez, así como autoridades e invitados especiales.

