Policía de Texmelucan repele agresión y captura a dos generadores de violencia

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguraron a dos hombres luego de un enfrentamiento registrado en el libramiento carretero a San Juan Tuxco, donde uno de ellos disparó contra los oficiales con un arma larga.

Durante un recorrido de vigilancia, los policías detectaron una camioneta azul marino con placas de Puebla estacionada de manera inusual con las puertas abiertas. A un costado se encontraban Alexander N. y Miguel N., este último sosteniendo un arma larga color negro.

Al notar la presencia de los uniformados, Miguel N. abrió fuego en al menos tres ocasiones, causando daños a la unidad oficial. Los elementos policiales repelieron la agresión.

En coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía de Homicidios, ambos hombres fueron asegurados junto con la unidad en la que se encontraban y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial, Alexander N. y Miguel N. están identificados como presuntos generadores de violencia de alto impacto en hechos recientes ocurridos en el municipio y la región.

El gobierno municipal señaló que se mantendrán las estrategias y recorridos de seguridad para fortalecer la tranquilidad y paz de los texmeluquenses.

