IBERO Puebla inaugura exposición en defensa del territorio

La IBERO Puebla, comprometida con su labor de defensa de derechos humanos y la congruencia con ser ágora de ideas, llevó a cabo el acto inaugural de la exposición Aliento ∼ semillas que florecen. Por la defensa de la vida en México, en el Espacio Cotidiano del campus, Laboratorio de Proyectos de Arte Contemporáneo.

La muestra fue resultado de la colaboración entre la Licenciatura en Arte Contemporáneo —en el marco de sus 10 años— y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), como parte de la jornada Resistimos y florecemos. El proyecto celebró el trabajo conjunto entre ambas instancias y afirmó la relevancia del arte como una forma de enunciar e imaginar otras formas de creatividad para la construcción de paz, la exigencia de justicia y la defensa del territorio.

La exposición reunió una colección de obras de memoria y exigencia de justicia en torno al asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido hace 16 años en Oaxaca. A través de una colección de grabados, poesía y música bajo el título Semillas que florecen, se recordó su vida, su lucha y la vigencia de sus causas. La colección fue prestada por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), a través de Omar Esparza, defensor de derechos humanos y miembro de la agrupación.

“Con la colaboración fraterna de todas las personas implicadas, se demuestra que la construcción y fortalecimiento de nuestra comunidad universitaria dentro y fuera de nuestro campus es un suelo fértil para la construcción de un mundo más justo, humano y digno”. Dr. Alejandro Guevara

El rector de la IBERO Puebla, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, destacó en su intervención: “El arte no solamente es dejarse tocar en el corazón, sino también en la conciencia. Y por ello quiero invitar a todos y todas las que están aquí presentes a dejarse tocar por la exposición”.

También, reconoció la identidad estudiantil en el diseño museográfico, el cual fue desarrollado por alumnado de Diseño Industrial y Arquitectura en un ejercicio colectivo de aprendizaje e imaginación política. Inspirada en la figura de la vírgula, la exposición incluyó un espacio de expresión libre para que las y los visitantes pudieran escribir y reflexionar.

Como parte del gesto curatorial, se trabajaron mantas con frases de diversas personas, concebidas como objetos que posteriormente serán entregados a los colectivos y personas que continúan en la lucha. El acto protocolario incluyó la intervención del Dr. José Cervantes Sánchez, quien recordó la importancia de ser y hacer comunidad a través de esta exposición.

El director general del Medio Universitario aseguró: “La comunidad no solo somos los que estamos aquí cotidianamente, sino que tenemos esa disposición y esa capacidad de abrir nuestros corazones y hacer comunidad con tantas personas que a veces ni siquiera conocemos bien y, sin embargo, coincidimos en luchas”.

Posteriormente, la Dra. Lilia María Vélez Iglesias, directora general académica, celebró el trabajo interdisciplinar y la colaboración de la licenciatura con el IDHIE, y afirmó: “Estamos más convencidos y convencidas que nunca de que nuestros egresados, estudiantes, profesores […] no solamente son técnicamente muy hábiles, muy capaces, muy conocedores, sino que tienen conciencia social”.

En el centro de la exposición se llevaron a cabo los pronunciamientos de personas defensoras del territorio, en donde recordaron a Bety y Jyri desde el amor, la lucha y la exigencia de no olvidar sus nombres y lo que les pasó en su labor de defensa del territorio y sus comunidades. Omar Esparza, Carmen Cariño e integrantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán trajeron al espacio su memoria de defensa y amor.

La performance El tiempo de los cacomixtles irrumpió en el recorrido como un momento poético que activó el cuerpo y la escucha de las y los presentes. Más tarde, se realizó un recorrido guiado a cargo de integrantes del equipo curatorial, estudiantes y académicos, en el que se contextualizaron los ejes de la muestra y el trabajo colaborativo que la hizo posible.

Aliento ∼ semillas que florecen se consolidó como una invitación a escuchar, a hacer comunidad y a pensar la realidad universitaria como un espacio de responsabilidad compartida frente a la historia, el presente y los territorios que se habitan. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de abril de 9:00 a 17:00 horas.

