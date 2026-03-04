Congreso de Puebla entrega colchones al anexo AA Shaddai

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, y la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, encabezaron la conferencia “Pelea contra las adicciones” y la entrega de colchones en el Centro de Rehabilitación Shaddai, ubicado en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Durante su mensaje, Pável Gaspar Ramírez, señaló que la prevención y la salud mental deben ser prioridad para la reconstrucción del tejido social. Expuso que la lucha contra las adicciones no es sencilla, pero con voluntad, disciplina y apoyo comunitario, es posible salir adelante.

El legislador mencionó que el Poder Legislativo realiza trabajo de territorio, escucha y atiende las necesidades de la gente, en el marco de sus competencias. En este sentido, refrendó el compromiso de construir un Congreso cercano, humano y comprometido con la juventud y la salud.

Por su parte, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta destacó que en el anexo se viven historias de lucha y dolor, pero también de esperanza. Subrayó que el deporte, la salud y la familia son pilares fundamentales para que adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse plenamente, vivir en paz y tomar decisiones que les permitan construir un mejor futuro.

En su momento, Edgar Salomón Escozar compartió su experiencia con los presentes. Destacó el apoyo que recibió de su familia para salir de las adicciones, los retos por los que atravesó y cada uno de los pasos que siguió para rehabilitarse.

Como muestra de apoyo solidario, se entregaron 10 colchones al anexo AA Shaddai. Muchos egresados del centro continúan ofreciendo servicio a la comunidad tras su recuperación, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y compromiso.

El anexo Shaddai, que dirige el psicólogo Arturo Aguilar, ha operado durante cinco años en Tehuacán y atiende actualmente a 54 personas, cada una con su propia historia de vida, y en este tiempo ha brindado apoyo a cerca de 700 personas. Los tratamientos van de cuatro meses hasta un año, y atienden a internos de entre 12 y 68 años.

