PAN perdió presidencia por no ganar en tierra: Laura Artemisa

La bancada del PAN perdió la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla debido a que ninguno de sus diputados ganó en tierra las elecciones de 2024. Así lo confirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez.

Este jueves en sesión extraordinaria, el Pleno del Poder Legislativo aprobó la integración de la Mesa Directa que estará en funciones del 15 de septiembre de 2025 al 14 de marzo de 2026.

Aunque el grupo legislativo del PAN cuenta con más integrantes, la presidencia será ocupada por el diputado de Nueva Alianza, Elías Lozada Ortega.

Al respecto, García Chávez negó que se trate de una táctica para dejar fuera al PAN y evitar que den contestación al Primer Informe del gobernador Alejandro Armenta, que se realizará en diciembre.

En ese sentido, explicó que parte de la decisión se debe a que buscan priorizar a quienes sí lograron diputaciones locales en territorio.

En ese sentido, recordó que Nueva Alianza ganó dos diputaciones locales de mayoría relativa en la elección de 2024. En tanto, remarcó que Acción Nacional cuenta con cinco legisladores, pero todos ellos son plurinominales.

“No olvidemos que el partido Nueva Alianza también tiene una representación en la que ganaron por tierra, pero más allá de estos temas, insistiré siempre que he buscado los acuerdos y platicar con todos los compañeros de todas las bancadas”, comentó.

A pesar de lo anterior, la coordinadora de la bancada de Morena adelantó que el PAN sí ocupará la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local eventualmente.

Así quedó la Mesa Directiva del Congreso de Puebla

El diputado Elías Lozada Ortega, coordinador de la bancada de Nueva Alianza Puebla, fue designado como presidente de la Mesa Directiva.

En las vicepresidencias estarán Pável Gaspar Ramírez, de Morena, y Celia Bonaga Ruiz, de Acción Nacional.

Como secretarias, participarán las diputadas Nayelli Salvatori Bojalil, de Morena, y Areceli Celestino Rosas, del PT.

Mientras que las prosecretarías estarán a cargo de María Fernanda De la Barreda Angón, del Partido Verde, y Fedrha Isabel Suriano, de Movimiento Ciudadano.

