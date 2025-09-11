Pepe Chedraui confirma parquímetros en San Alejandro antes de su apertura

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, aseguró que los parquímetros en inmediaciones del Hospital IMSS de San Alejandro entrarán en funcionamiento ocho días antes de la inauguración del nosocomio, prevista para octubre próximo.

En entrevista, insistió en que la instalación de dichos dispositivos fue una solicitud de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, y que servirán para el ordenamiento de la zona.

Aseguró que, por el momento, únicamente en los alrededores de San Alejandro existirán parquímetros, aunque sigue abierta la posibilidad de instalar cajones de estacionamiento en otras unidades médicas del IMSS como La Margarita.

Para ello, dijo que se trabajará de la mano con la Federación y el Estado para que, donde se solicite y sea viable el uso de parquímetros, estos sean instalados, aunque esto podría ser hasta el próximo año.

Descarta reforzar su seguridad personal

Por otra parte, Pepe Chedraui descartó reforzar su seguridad personal y la de otros funcionarios municipales, tras la agresión al secretario de Seguridad Pública de Amozoc, José Luis Corrales Serrano.

“Siempre tenemos mucho cuidado, pero no, por lo pronto no estamos reforzando absolutamente nada”, mencionó.

Aseguró que la seguridad en la capital poblana está asegurada para los Festejos Patrios, para lo cual el ayuntamiento trabaja en coordinación con la Policía Estatal, Sedena, Marina y Guardia Nacional.

