Lilia Cedillo promote análisis y autocrítica tras reelección en BUAP

Al conseguir la reelección en la jornada electoral del miércoles pasado, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, anunció que hará un trabajo de análisis y autocrítica para construir un plan de desarrollo institucional al lado de la comunidad universitaria.

A través de redes sociales, después de recibir los resultados por parte de la Comisión Electoral, la académica dijo que va a esperar que el Consejo Universitario califique la elección y agradeció a quienes la apoyaron.

“Agradezco de corazón a todos los universitarios que confiaron en mi persona y, sobre todo, a todos los universitarios que el día de ayer expresaron su voluntad“, declaró.

De acuerdo con datos preliminares, Cedillo Ramírez obtuvo el triunfo con el 78 por ciento de los votos sectoriales, pues de los 223 votos sectoriales, 175 favorecieron a Cedillo Ramírez y 48 a César Cansino Ortiz.

Cedillo Ramírez ganó el sector académico en las 44 unidades académicas, un estimado del 88% de los votos sectoriales.

En el sector estudiantil, Cedillo aventajó en 20 unidades académicas y Cancino Ortiz en 24.

En el sector de directores de unidad académica, los 44 votos son para Cedillo, lo mismo que los tres votos del sector no académico.

La participación general en el padrón estudiantil en la jornada electoral fue de 81 mil 574 alumnas y alumnos, de los cuales Cedillo Ramírez alcanzó 36 mil 617 votos, Cancino Ortiz obtuvo 31 mil 127, Ricardo Paredes Solorio 9 mil 492 votos, mientras que los nulos fueron 6 mil 338.

En el sector académico hubo una participación de 4 mil 534 docentes, de los cuales 3 mil 715 votos fueron para Cedillo Ramírez, 405 para Cancino Ortiz y 116 para Paredes Solorio.

En el sector administrativo participaron 3 mil 385 trabajadores, de los cuales 2 mil 774 votos fueron para Cedillo Ramírez, 331 para Cancino Ortiz y 98 para Paredes Solorio.

En el voto general universal, Cedillo Ramírez obtuvo 41 mil 150 contra 31 mil 863 de César Cancino y 9 mil 710 de Paredes Solorio.

