Cablebús en Puebla seguirá con financiamiento estatal, dice Armenta

El proyecto del Cablebús sigue en firme y se ejecutará con financiamiento estatal, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien mencionó que el Estado colabora en otras obras de infraestructura con la Federación, como el tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz.

Luego de darse a conocer que el Cablebús no fue incluido en el Paquete Económico 2026, el mandatario reconoció que el Gobierno de México solo brinda asesoría técnica, ya que se busca que sea tan moderno como el de la Línea 3 de la Ciudad de México.

Aseguró que el secretario federal de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, “está muy contento” con los proyectos que pretende desarrollar la administración estatal.

“Vamos muy bien en todos nuestros proyectos y los de nuestra presidenta van muy bien; en Puebla estamos avanzando. El Cablebús es un financiamiento directo del Estado; nos están ayudando con las liberaciones de permisos y la asesoría técnica”, apuntó.

Señaló que el inicio del Cablebús podría ocurrir en el marco de su primer informe de gobierno, en diciembre próximo, y resaltó que se trata de un proyecto transexenal, pues servirá a los poblanos por los próximos 50 años.

Alejandro Armenta indicó que durante la reunión que sostuvo con el secretario de Infraestructura federal, también le planteó el proyecto del tren ligero Cholula-Atlixco y la ampliación de la carretera federal de Texmelucan a Río Frío.

Sobre este último, señaló que la propuesta fue bien recibida, incluso dijo que presentó un diagnóstico respecto a la red carretera que podría ser rehabilitada con los módulos de maquinaria que adquirió su administración para mejorar la infraestructura vial.

Asimismo, sostuvo que los proyectos de infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para Puebla están avanzando, entre ellos, el Tren de Pasajeros México-Puebla-Veracruz, que pasará por el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en San José Chiapa.

Destacó que será una de las grandes obras del sexenio de Sheinbaum Pardo, al igual que la ampliación de la caseta de Amozoc de la autopista Puebla-Veracruz y la carretera Intermixteca.

