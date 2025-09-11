Armenta respeta y apoya a BUAP tras reelección de Cedillo

El gobernador Alejandro Armenta Mier expresó su respeto y apoyo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tras la reelección de Lilia Cedillo Ramírez como rectora de la institución.

En entrevista, el mandatario señaló que las inconformidades de un grupo de alumnos sobre el resultado de la elección deben resolverse dentro de la universidad y confío en que cualquier conflicto se solucionará.

En ese sentido, mencionó que su administración respeta la autonomía de la BUAP y solo intervendrá para apoyar a los jóvenes y a todos los que forman parte de la universidad.

Asimismo, reconoció la valiosa participación de la comunidad universitaria en la elección de la Rectoría y señaló que en “un sistema de participación democrática, las y los universitarios toman las decisiones que guían su destino“.

“Desde la administración estatal respetamos estas determinaciones, en el marco de la autonomía universitaria”, añadió.

Destacó que la BUAP es fuente de conocimiento, de transformación y de innovación para Puebla, además de que la educación es un derecho y no una mercancía, por lo que expresó sus mejores deseos para las y los universitarios en esta nueva etapa.

Cabe mencionar que Lilia Cedillo logró su reelección como rectora con el 78 por ciento de los votos sectoriales. De los votos correspondientes al sector académico, la ganó en las 44 unidades académicas, lo que representa 88 votos sectoriales, y en el sector estudiantil aventajó en 20 unidades académicas.

