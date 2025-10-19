Supervisan atención y rehabilitación tras lluvias en la Sierra Norte de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier recorrió este fin de semana los municipios de Tlacuilotepec, Jopala y Zihuateutla, donde aseguró la atención para evitar brotes epidemiológicos, restaurar vialidades dañadas y la reposición de enseres a familias afectadas.

El pasado viernes, el mandatario estuvo en Tlacuilotepec donde sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, para determinar las acciones necesarias para prevenir los brotes epidemiológicos en comunidades afectadas.

El funcionario federal indicó que, en esta etapa de recuperación, las autoridades de Salud están centradas en la prevención de brotes epidemiológicos, por lo que desde la Federación se mantendrá todo el respaldo a la entidad para garantizar la salud y el bienestar de la población afectada.

Al respecto, autoridades locales detallaron que en la Sierra Norte tienen desplegadas más de 127 brigadas con 400 trabajadores que han atendido a más de 39 comunidades para atender casos de dengue, principalmente en Huauchinango y Xicotepec.

Además, el IMSS-Bienestar tiene más de 42 carpas médicas en 69 localidades para atender cualquier padecimiento.

En tanto, el mandarario estatal explicó que posterior a la realización del censo, se apoyará a las familias con la reposición de los enseres que perdieron durante la contingencia por las lluvias, al igual que las casas dañadas.

Atenderán puentes vehiculares con daños estructurales

En cuanto a la infraestructura carretera, detalló que en Tlacuilotepec cuatro puentes fueron derrumbados por la lluvia, pero con la maquinaria ya se atiende el retiro de escombros y se trabaja en los proyectos de reconstrucción de los puentes que comunican con la región.

Durante el sábado, Alejandro Armenta supervisó los daños estructurales del Puente Tecpatlán que está sobre el Río Necaxa, infraestructura que conecta con los municipios de Zihuateutla y Tlaola.

Ahí se comprometió a que junto con el gobierno federal se rehabilitará el puente vehicular, donde se detectaron daños estructurales significativos; por ello exhortó a la población a tomar precauciones y evitar cruzar el puente con vehículo y usarlo solo de forma peatonal.

Señaló que enviarán carretillas para que la población pase productos básicos de un lado a otro, para así evitar pasar con vehículos. “La vida vale más, no queremos un muerto”, afirmó.

El titular del Ejecutivo estuvo acompañado por la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, quien constató las afectaciones causadas por el aumento del caudal.

Algunos pobladores señalaron que no habían visto un desastre similar desde hace 29 años, por lo que reconocieron el interés y atención inmediata de las autoridades para abrir caminos y brindarles apoyo.

