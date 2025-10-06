Cae presunto ladrón de vehículo tras persecución en San Andrés Cholula

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva de Puebla resultó en la captura de Francisco Federico “N”, de 40 años, como probable responsable de robo de vehículo y robo agravado.

La detención se produjo tras una persecución que inició en San Antonio Cacalotepec y concluyó en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla de la ciudad de Puebla.

Las corporaciones de seguridad fueron alertadas por el Centro de Emergencias sobre el robo de una camioneta Nissan NP300 de batea color rojo, junto con diversos objetos de valor.

Tras localizar la unidad y los artículos sustraídos, los elementos procedieron a la detención del sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

El gobierno municipal de Lupita Cuautle reafirmó, a través de un comunicado, su compromiso de “actuar con firmeza en la prevención y combate de delitos” para mantener entornos seguros para las familias de San Andrés Cholula.

