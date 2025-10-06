Laura Artemisa destaca aporte de educación particular en formación ciudadana

Durante la conmemoración por el 25 aniversario de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS), la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, señaló que la educación particular abona a la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables, listos para incorporarse al trabajo, así como enfrentar los grandes retos del país.

La legisladora resaltó que Puebla es uno de los estados con más oferta de escuelas e instituciones particulares y representa un motor en la economía, ya que se incrementa el desarrollo turístico e inmobiliario de la entidad.

“Reconocemos que muchos de ustedes, hombres y mujeres comprometidos socialmente, favorecen a los grupos más desprotegidos para que obtengan oportunidades para una mejor educación. Sigamos trabajando de la mano, somos complemento”, señaló.

De igual forma, la legisladora indicó que la importancia de la educación superior y media superior no solo radicar en la oferta, sino en los avances que se generan en ámbitos como el tecnológico y el de investigación, para estar a la altura de todos los retos.

En su momento, el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Juárez Uribe, destacó el trabajo conjunto con la AUIEMSS, ya que se ha mantenido el diálogo constante en favor de la formación de miles de estudiantes.

Por su parte, el coordinador ejecutivo de la AUIEMSS, Gustavo Santín Nieto, expuso que las instituciones de educación superior particulares contribuyen al desarrollo educativo y social de la entidad y uno de sus objetivos es formar profesionales competitivos y especializados en sectores estratégicos.

Te recomendamos: