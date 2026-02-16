Catean inmueble ligado a “El Bukanas” en Chignahuapan

En seguimiento a una denuncia sobre posibles actividades ilícitas, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales aseguraron un inmueble, ubicado en el municipio de Chignahuapan, que almacenaba armamento y posible droga.

Al interior del sitio, autoridades de los tres órdenes de gobierno localizaron 12 armas largas de fuego, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, 1.5 kilogramos de aparente cristal y un vehículo.

De acuerdo con las indagatorias, en el lugar presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, identificado como generador de violencia y vinculado con delitos contra la salud, en materia de hidrocarburos y homicidio.

En esta intervención participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y Fiscalía General del Estado (FGE).

El Gobierno del Estado de Puebla actúa con firmeza para combatir los delitos que afectan la seguridad de las y los poblanos, y fortalece la coordinación interinstitucional, así como la denuncia ciudadana.

Te recomendamos: