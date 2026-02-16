Bloquean primaria en Atlixco por presunto manejo irregular de recursos

Padres de familia de la escuela primaria Plutarco Elías Calles, en el municipio de Atlixco, Puebla, cerraron la mañana de este lunes las instalaciones del plantel al colocar candados y cadenas en los accesos, lo que impidió la entrada de alumnos y personal docente.

La protesta deriva de un conflicto relacionado con presunta falta de transparencia en el manejo de recursos y el bloqueo de una cuenta bancaria con más de 300 mil pesos. La situación se remonta a diciembre de 2025, cuando un grupo de padres se manifestó a las afueras de la institución, ubicada en la calle 16 Oriente, esquina con avenida Libertad, para exigir la entrega de una cuenta que, aseguran, pertenece al plantel.

El actual presidente del comité de padres de familia, Daniel Grimaldo, informó que en dicha cuenta existen 258 mil 500 pesos correspondientes a inscripciones, así como 56 mil pesos provenientes de la administración anterior. No obstante, señaló que el banco notificó que la cuenta permanece bloqueada desde agosto por presuntos malos manejos, y que hasta el momento ninguna persona se ha presentado ante la institución bancaria para aclarar la situación.

Los inconformes afirmaron que los recursos son necesarios para atender necesidades urgentes del plantel, como la rehabilitación de sanitarios, el cambio de pisos en salones y otras mejoras de infraestructura. Indicaron que al menos 517 estudiantes resultan afectados por la suspensión de actividades.

Te puede interesar: Muere motociclista tras accidente en carretera a San Juan Tuxco

Tras la primera manifestación realizada en diciembre, los padres fueron convocados por la supervisión escolar para dialogar al interior de la escuela; sin embargo, no se dieron a conocer acuerdos públicos. Los tutores señalan que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha intervenido de manera efectiva para resolver el conflicto, el cual lleva varios meses sin solución.

Durante la jornada de este lunes, padres de familia reiteraron que no buscan la destitución de alguna persona, sino claridad en el manejo de los recursos y el cese de los conflictos internos que impactan directamente en la comunidad estudiantil. La tensión aumentó cuando algunos tutores intentaron retirar las cadenas colocadas en los accesos, lo que derivó en empujones y momentos de confrontación.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial que permita la reanudación de clases y garantice condiciones de estabilidad en el plantel.

Editor: César A. García

Te recomendamos: