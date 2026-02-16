Tren se descarrila en los Alpes suizos y deja cinco heridos

Un descarrilamiento de un tren regional dejó al menos cinco personas heridas la mañana de este lunes en los Alpes suizos, presuntamente a causa de una avalancha, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas cerca de la localidad de Goppenstein, en el cantón del Valais, cuando el convoy, con 29 personas a bordo, cubría la ruta entre Goppenstein y Hohtenn.

De acuerdo con la Policía cantonal del Valais, una avalancha pudo haber atravesado la vía férrea. Uno de los heridos fue trasladado a un hospital, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el lugar.

Te puede interesar: Documentan 6 mil muertes en ofensiva paramilitar en Sudán

El operador federal de Ferrocarriles Federales Suizos (CFF) informó que el tráfico ferroviario en la línea Frutigen-Brig quedó interrumpido entre Goppenstein y Brig a causa del incidente.

La localidad de Goppenstein ha registrado fuertes nevadas en los últimos días. Por su parte, la Fiscalía General de Suiza abrió una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Te recomendamos: