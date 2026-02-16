Cablebús en Puebla podría impactar hasta 980 árboles

La instalación de las nueve estaciones del Cablebús implicará la reubicación de 280 árboles, reveló el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos.

En entrevista, el funcionario explicó que el proyecto prevé impactar hasta 980 árboles, de los cuales 280 deberán ser transplantados, aunque dependerá de la edad y el estado físico en el que se encuentren.

Mientras que los otros 700 sufrirían afectaciones solo si es necesario ampliar las instalaciones de las diferentes estaciones.

Detalló que una de las áreas con mayor afectación será el Parque Juárez, destino de la primera línea que partirá del Centro Integral de Servicios (CIS), la cual se estima que sea terminada este año.

Por ello, se prevé que el consorcio encabezado por Dopplemayr realice como medida de mitigación la siembra de 10 mil ejemplares, proceso que se hará con especialistas en la materia para garantizar que los árboles sembrados sobrevivan.

Cabe mencionar que el Cablebús contempla cuatro líneas, nueve estaciones y 96 torres para conectar la zona del CIS de Angelópolis con los estadios de fútbol y béisbol.

Las otras tres líneas del Cablebús de Puebla irán del Parque Juárez a Xonaca, con 16 minutos de tiempo de traslado. Otra de Xonaca al Parque Amalucan, con 15 minutos de recorrido; y la última del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva, en la zona de los estadios, con 5 minutos de traslado.

