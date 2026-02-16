Policía Auxiliar de Puebla realiza evaluaciones de control y confianza

En cumplimiento de la instrucción del gobernador Alejandro Armenta, orientada a fortalecer la operatividad en la prestación de los servicios de seguridad patrimonial, más de 850 elementos adscritos a las subdirecciones Metropolitana y Foránea de la Policía Auxiliar realizaron pruebas médicas, toxicológicas y psicológicas, con el propósito de cumplir los requisitos establecidos para su inclusión en la Licencia Oficial Colectiva número 38.

Dicha licencia, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoriza a los cuerpos de seguridad la portación legal de armas de fuego durante el servicio; por tal motivo, las evaluaciones aplicadas tienen como finalidad verificar que las y los elementos reúnan los estándares de integridad, aptitud y profesionalismo necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones operativas.

Al respecto, el director general de la corporación, Hipólito Osorio Serrano, destacó que estos hechos fortalecen la confianza institucional y contribuyen a mantener a la Policía Auxiliar como un referente en la prestación de servicios de seguridad en la entidad.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, refrenda su compromiso con la seguridad de la población mediante el fortalecimiento de una corporación sólida, profesional y confiable, al servicio de las y los poblanos.

