Laura Artemisa anuncia estudios de la vista en secundaria de La Margarita

“La organización social es la base para resolver problemas que durante años han afectado a las comunidades”, afirmó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al subrayar que cuando la sociedad civil trabaja de la mano con el gobierno estatal, surgen soluciones reales y duraderas para fortalecer la paz con bienestar.

“Estamos trabajando de la mano con las familias poblanas y estoy segura de que encontraremos las mejores soluciones para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan la garantía de vivir en la Puebla en paz que deseamos”, indicó Laura Artemisa García al asistir a la ceremonia de Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica Número 42, en la Unidad Habitacional de La Margarita.

Laura Artemisa García destacó que el Programa de Obra Comunitaria permite que sea la propia sociedad quien defina los proyectos prioritarios, lo que garantiza atención directa a necesidades concretas. Además, señaló que las mujeres han demostrado capacidad para convocar a la población, coordinar esfuerzos y administrar los recursos con responsabilidad y transparencia: “Hoy debemos reivindicar la labor y el papel de las mujeres” Depende de todas y todos ustedes construir una sociedad más justa. De eso se trata la obra comunitaria: una mujer cuidará el dinero y ayudará a tener un mejor entorno para las familias”, subrayó.

Enfatizó que esta política social responde a la visión del gobernador Alejandro Armenta, quien impulsa un modelo de gobierno cercano a la gente y basado en la participación ciudadana, en sintonía con el humanismo que enarbola la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria anunció que, bajo el principio de “más territorio y menos escritorio”, el Voluntariado y la Fundación Clisa realizarán estudios de la vista para otorgar lentes a las y los estudiantes del plantel que así lo requieran, acción que fortalece el bienestar y el desempeño escolar.

“Con organización, participación y coordinación institucional, Puebla avanza hacia comunidades más fuertes, solidarias y capaces de construir su propio desarrollo”, finalizó.

