Esperan 82 mil visitantes en el Panteón Municipal de Puebla

Con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las y los poblanos que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, implementará el Operativo Todos Santos 2025 en el Panteón Municipal, los días 1 y 2 de noviembre, con una afluencia estimada de más de 82 mil visitantes.

Durante estos días el panteón estará abierto al público de 08:00 a 19:00 horas, con accesos controlados para garantizar una movilidad segura: el acceso principal será por la Avenida 11 Sur y la 35 Poniente (solo entrada), además de dos puntos adicionales sobre la 35 Poniente, uno destinado únicamente a la salida y otro en la Cuarta Sección, que funcionará como entrada y salida.

Tal vez te interese: Crematorio municipal de Puebla opera al 100% tras mantenimiento

Como parte del compromiso con el bienestar de las y los asistentes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, se llevará a cabo el operativo que contará con servicios de primeros auxilios brindados por el área médica del Sistema Municipal DIF, puntos de hidratación, un protocolo de atención en caso de extravío de personas, así como el préstamo de cubetas y sillas de ruedas para facilitar el acceso a quienes lo requieran.

Durante estos días también estarán disponibles los servicios de atención al público, como informes, pago de mantenimientos, servicio de inhumación y servicio de cremación, garantizando una atención eficiente y ordenada para todas las familias que requieran realizar algún trámite o gestión en el lugar.

Este esfuerzo interinstitucional, busca ofrecer un entorno seguro y ordenado, además de una experiencia digna para quienes visitan este espacio de memoria y tradición, reafirmando el compromiso del alcalde Pepe Chedraui con la seguridad, la paz, la organización y el respeto a las tradiciones que fortalecen la identidad de las familias poblanas.

Te recomendamos: