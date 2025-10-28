SSP despliega mil 250 policías en operativo “Todos Santos” en Puebla

Para garantizar que las actividades programadas, en el marco de la temporada de “Todos Santos”, se desarrollen en paz y tranquilidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordina un operativo especial con el despliegue de mil 250 policías estatales, 316 patrullas y un helicóptero.

Desde este martes 28 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, la Policía Preventiva, Policía Turística, Policía de Caminos y Bomberos reforzarán los patrullajes aéreos y terrestres, así como las labores de proximidad, en panteones, mercados, centros comerciales, Pueblos Mágicos, municipios con vocación turística y carreteras.

Para las acciones de vigilancia y reacción policial, también se contará con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales.

A fin de prevenir situaciones de riesgo e incidentes en casa, carreteras, vía pública u otros lugares, la Secretaría de Seguridad Pública emite las siguientes recomendaciones:

• ⁠ ⁠Apagar veladoras antes de dormir o al salir de casa.

antes de dormir o al salir de casa. •⁠ ⁠Evitar que niños y niñas enciendan o manipulen las veladoras.

•⁠ ⁠No utilizar dispositivos móviles al momento de conducir.

•⁠ ⁠Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad.

y los límites de velocidad. •⁠ ⁠ No conducir, en caso de haber ingerido bebidas alcohólicas.

en caso de haber ingerido •⁠ ⁠Establecer un punto de encuentro con niñas, niños y adultos mayores.

con niñas, niños y adultos mayores. •⁠ ⁠En redes sociales, limitar la información que se publica.

También, se hace un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable el número de emergencias 9-1-1. El uso correcto permitirá a las instituciones de seguridad, salud y protección civil brindar una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, en colaboración con autoridades federales y municipales, implementa estrategias que salvaguarden la integridad de las familias locales y turistas que visitan Puebla.

