DIF Puebla Capital gradúa a la 1ª Generación del Centro de Día

Con gran orgullo el DIF Puebla Capital realizó la ceremonia de graduación de la 1ª Generación Imparable del Centro de Día, un evento dedicado a celebrar el esfuerzo, la perseverancia y dedicación de las y los alumnos que, pese a los desafíos de la vida cotidiana, lograron alcanzar una importante meta académica. Durante el evento, se realizó la entrega de 24 certificados y reconocimientos de estudios a quienes concluyeron exitosamente su primaria y secundaria.

En representación de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, la directora jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Irma Méndez reconoció la constancia y el compromiso de cada uno de los egresados, subrayando que este logro también pertenece a todas las personas que integran el Centro de Día, un espacio dedicado a apoyar a niñas, niños y adolescentes con rezago educativo.

“Lo más importante es el agradecimiento para las niñas, para los niños, las y los adolescentes que se gradúan. Que el día de hoy ven el resultado de su trabajo, de su dedicación y de su compromiso. Han tenido días muy difíciles, días probablemente no tan difíciles, pero sin duda, todos han sabido superar retos y superar desafíos, y enfrentarlos con tenacidad”, explicó la directora jurídica del DIF Puebla Capital.

Una nueva historia comienza para la generación 2024–2025 de primaria y secundaria del Centro de Día. ✨ pic.twitter.com/nS5WEeHttt — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) October 28, 2025

El Centro de Día del DIF Puebla Capital atiende a niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad en situación vulnerable, bajo el modelo educativo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y en coordinación con su homólogo en el estado, ofreciendo no sólo apoyo académico bajo un sistema semiescolarizado, también alimentación, apoyo psicológico, así como actividades culturales y recreativas.

Al respecto, Andrés Morales Zayas, director general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), recordó que nunca es tarde para continuar con los estudios, invitándolos a que sigan con su camino académico hasta culminar su educación superior.

“Muchas felicidades a los graduados, muchas felicidades a los papás por apoyar a los jóvenes a que siguieran estudiando, porque sí hay muchos que por alguna circunstancia no lo pudieron hacer en su momento, pero nunca es tarde. Muchas gracias al DIF Municipal por apoyar a los jóvenes, nunca es tarde, son ejemplo, nosotros aprendemos de ustedes, porque ustedes saben salir adelante”, comentó Andrés Morales Zayas.

Para ingresar al Centro de Día, es necesario acudir a las instalaciones que se ubican sobre la privada 14 A sur número 3912, colonia Anzures, o llamar al número de teléfono 222 214 00 00 ext. 223; en un horario de atención de 9:00 a 17:00 horas.

Te recomendamos: