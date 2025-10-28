Reformas en Nuevo León agravan castigos por crueldad animal

Nuevo León aprobó reformas que elevan las penas por maltrato animal y otros delitos ambientales, motivadas por el rechazo público a casos de crueldad difundidos en redes sociales.

Las modificaciones al Código Penal buscan reducir la impunidad y enviar un mensaje de cero tolerancia contra quienes lesionen, abandonen o maltraten a animales.

Entre las medidas centrales se consideraron agravantes que aumentan la sanción cuando el maltrato se graba y se difunde en plataformas digitales o se comete en presencia de menores. También se endurecen las penas por reincidencia, con sanciones que en ciertos casos pueden llegar hasta nueve años de prisión, según lo informado por autoridades estatales.

Las reformas incluyen criterios para limitar medidas cautelares laxas en casos graves y facilitar la prisión preventiva cuando existan indicios suficientes. Legisladores locales impulsaron estos cambios con el argumento de que el sistema judicial necesita herramientas más firmes para evitar la libre circulación de agresores reincidentes.

El gobierno estatal aseguró que las reformas ya están formalizadas y serán acompañadas por campañas de concienciación y coordinación con municipios.

Las autoridades señalaron que perseguirán tanto a los agresores como a quienes difundan crueldad con fines de burla o lucro y trabajarán en mecanismos para proteger a las víctimas animales y a menores expuestos a estos delitos.

