Activan operativo “Todos Santos 2025” en la capital poblana

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tiene en marcha el operativo “Todos Santos 2025”, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía que asiste a eventos culturales y artísticos, y visita panteones de la capital en orden y sus 17 juntas auxiliares.

Además, en rueda de prensa, se informó que el dispositivo inició desde el 25 de octubre y concluirá el 2 de noviembre, donde se contempla despliegue territorial y proximidad social en casas históricas y museos del Primer Cuadro de la ciudad y los cementerios de la capital.

En este sentido, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, informó que el área de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil ya realizó inspecciones en nueve de los panteones con mayor afluencia de la capital poblana, donde hay más de 350 mil fosas, para garantizar el orden, la paz y la protección, como lo ha instruido el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Agregó que en estos espacios, si bien habrá permisos para comercio popular de forma temporal, no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas; asimismo, se desplegarán canales de comunicación, seguridad y vigilancia a fin de procurar la seguridad de las y los asistentes durante estas fechas.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), coronel Félix Pallares Miranda, expresó que el operativo será para mantener vigilancia, prevenir hechos delictivos y tener un ambiente de protección durante la celebración de estas tradiciones en la capital poblana.

Detalló que se contemplan alrededor de 36 diferentes actividades propias de la temporada, por lo que se realizará el despliegue de un estado de fuerza de 374 elementos y 57 unidades de policía de las diferentes zonas, control de tránsito, respuesta táctica, búsqueda de personas, protección civil, inteligencia, prevención del delito y 70 elementos de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, informó que esperan una afluencia de hasta 86 mil visitantes en el Panteón Municipal en un horario de atención de 8:00 a 19:00 horas; se contará con servicios de primeros auxilios, punto de hidratación, protocolo de extravío de personas, préstamo de cubetas y sillas de ruedas, así como módulos para informes de los servicios, garantizando una visita ordenada y segura para todas y todos los asistentes.

Para ello, habrá un estado de fuerza de 374 elementos de las distintas áreas operativas y grupos especiales de la Policía de la Ciudad, con 57 unidades.

Te recomendamos: