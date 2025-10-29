Explosión de pirotecnia en Xiutetelco deja un menor fallecido

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este martes en el municipio de Xiutetelco tras una explosión de pirotecnia en el interior de una vivienda que funcionaba como lugar de almacenamiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:20 horas en una casa ubicada en la calle Guadalupe Victoria, en el lugar conocido como El Cerrito, a la altura de la localidad de Xaltipan.

La detonación se produjo dentro del inmueble donde se almacenaba material pirotécnico, aunque hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión.

Tras el incidente, un menor de ocho años falleció mientras era trasladado al hospital. Asimismo, una mujer, identificada como la madre del menor, fue atendida por paramédicos de Protección Civil y conducida al hospital general de Teziutlán.

La mujer permanece en terapia intensiva tras presentar quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo.

