San Pedro Cholula entrega cascos gratuitos a motociclistas

Con el propósito de fortalecer la prevención de accidentes y mejorar la seguridad vial, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, entregó cascos certificados de manera gratuita a 75 motociclistas del municipio.

Esta iniciativa, dirigida a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o fuente de ingreso, se realizó en coordinación con la Regiduría de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, a cargo de Carolina Fernández, y la Asociación Nacional Automovilística, representada por Saúl Alcántara.

Durante su intervención, Tonantzin Fernández reconoció el apoyo de la iniciativa privada y de las áreas del Ayuntamiento para llevar a cabo esta entrega que —dijo— no solo representa un elemento de seguridad, sino también tranquilidad y protección para quienes diariamente recorren las calles de San Pedro Cholula y la región.

Asimismo, la presidenta municipal invitó a la población a acercarse a los distintos programas sociales y apoyos que ofrece la administración, con el objetivo de dignificar la vida y garantizar seguridad y estabilidad a las y los cholultecas.

Por su parte, Carolina Fernández y Saúl Alcántara destacaron la importancia de complementar estos apoyos con campañas de educación y concientización vial, que permitan fortalecer la cultura del respeto entre todas y todos los usuarios de la vía pública.

Con acciones preventivas y de sensibilización, el Gobierno de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

