San Andrés Cholula inaugura Centro de Monitoreo en Protección Civil

En el marco del Día de la y el Bombero, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, inauguró el “Centro de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores” en las instalaciones de Protección Civil.

Este nuevo centro busca responder de manera eficaz y proteger a las y los sanandreseños ante fenómenos naturales, manteniéndose alerta en situaciones de emergencia.

La alcaldesa destacó el profesionalismo de los bomberos: “Gracias por responder sin importar la hora, por capacitarse permanentemente. Hoy damos un paso más hacia la excelencia invirtiendo en su formación y equipamiento”, afirmó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Luis Flores Fierros, indicó que esta herramienta es clave para la prevención de riesgos, concentrando recursos tecnológicos y humanos para la vigilancia y gestión de información en tiempo real sobre riesgos geológicos e hidrometeorológicos.

Flores Fierros también reconoció el compromiso del cuerpo de bomberos, quienes se capacitan a través de programas como “Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgos” y “Técnico Superior Universitario Paramédico”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula reafirma su compromiso con la modernización y dignificación de los cuerpos de emergencia, fortaleciendo sus capacidades operativas y su reconocimiento en la salvaguarda de la vida y el patrimonio de las familias sanandreseñas.