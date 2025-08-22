Lanzan licitación para estudios del tren eléctrico Puebla-Atlixco

El Gobierno de Puebla lanzó la licitación para contratar a una empresa que se encargue de elaborar los estudios que determinen la factibilidad del desarrollo del tren eléctrico Puebla-Atlixco, que cruzaría por 7 municipios de la entidad.

Según la convocatoria SPFA-SROP-LPE-2025-011, se requiere la elaboración de los estudios de prefactibilidad financiera, legal, normativa, de estructuración y los estudios técnicos del tren.

Con ello, se prevé la reactivación de las estaciones y recorrido del extinto tren turístico a Cholula, cuyo trayecto original sería ampliado para llegar hasta Atlixco.

Y es que el recorrido del nuevo tren iniciaría en la capital poblana, pasando por Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, pero se extenderá hacia San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula y Atlixco.

La proveedora deberá contar con un capital mínimo de 18 millones 800 mil pesos a fin de entregar los estudios, que tendrá que concluir en un plazo de 90 días.

Se señala que la fecha estimada en la que comenzarán las labores será el próximo 3 de septiembre, las cuales deberán concluir el 1 de diciembre.

En julio pasado, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, destacó que se prevé utilizar la infraestructura del extinto Tren Turístico, aunque se evaluará si es funcional o requiere mantenimiento, además de que podrían instalarse nuevas estaciones.

En tanto, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha mencionado que sería un tren ligero para el traslado de pasajeros y mercancía, aunque también serviría para impulsar el turismo a la región; con ello se evitaría que sea una carga al erario, como lo fue el tren turístico Puebla a Cholula.

Editor: César A. García

