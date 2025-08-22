120 años de servicio: Puebla rinde homenaje al cuerpo de Bomberos

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, conmemoró el “Día del bombero y la bombera” el 22 de agosto de 2025. Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a bomberos destacados por su trayectoria y compromiso con la ciudadanía.

El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), destacó el esfuerzo del Heroico Cuerpo de Bomberos, subrayando su papel fundamental como apoyo para quienes más lo necesitan. Anunció planes para fortalecer la colaboración con la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad para continuar con la profesionalización de los elementos.

Durante el evento, se reconoció a quienes cumplieron 10, 15 y 36 años de servicio, así como a aquellos que enfrentaron situaciones extremas para proteger a la ciudadanía. Yazmín Peralta Montes, en representación de los bomberos, recordó que en 2025 la corporación celebra 120 años de servicio a los poblanos.

“Los bomberos y las bomberas están preparados y hechos de “otra pasta”, pero sobre todo, de un amor diferente y misterioso que se activa, específicamente cuando hay problemas”, dijo.

Este evento tuvo como sede el Cuartel Central de Bomberos “CMTE. Albino G. Serrano”, con la participación del director general de la Policía Estatal Preventiva, capitán Rodolfo Lira García; el encargado de despacho de la Dirección de Operaciones Policiales, teniente Raymundo Garduño Hernández, así como de los jefes de las estaciones que se encuentran distribuidas en la entidad.