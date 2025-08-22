Puebla impulsa participación juvenil para combatir corrupción

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, ha enfatizado que la juventud es fundamental para la transformación del estado. Actualmente, cientos de jóvenes ocupan posiciones en la administración pública, desde el primer hasta el tercer nivel.

Estos jóvenes, egresados de diversas universidades e instituciones de educación superior, aportan sensibilidad social y el talento necesario para servir a la población poblana. “Por eso tienen y tendrán las puertas abiertas en el gobierno estatal”, afirmó el gobernador Armenta.

El mandatario subrayó que los jóvenes desempeñan un papel crucial en la implementación de una visión inclusiva que combate las viejas prácticas de corrupción y saqueo. Los proyectos actuales están diseñados para dirigir los recursos de manera efectiva, sin intermediarios, y con el objetivo de reactivar las cadenas productivas mediante un gobierno honesto.

Gaby “La Bonita” Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud, también destacó el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con el talento juvenil, enfatizando su importancia en la reconstrucción del tejido social.

Entre los jóvenes funcionarios que lideran importantes dependencias se encuentran: Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Arte y Cultura; Carla López-Malo, en la Secretaría de Desarrollo Turístico; Alexa Espidio, subsecretaria de Juventud; Michelle Talavera, directora de Convenciones y Parques; José Conde, secretario Privado; Michelle Islas Ganime, directora del Instituto de Bienestar Animal; Dafne Gaspar, subsecretaria de Fomento Empresarial; Natalie López, directora de SICOM; y Alejandra de los Santos Reyes, subsecretaria de Turismo, entre otros que contribuyen activamente en la administración pública.