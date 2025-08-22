Automóvil vuelca en la 31 Poniente; conductor atendido

Alrededor de las 12:45 horas de este viernes, se registró un accidente sobre la 31 Poniente a la altura de la Diagonal de la 19 Poniente, cuando un automóvil volcó completamente, lo que provocó una intensa movilización de elementos de seguridad en la zona.

Testigos indicaron que el incidente ocurrió cuando el conductor, al intentar dar vuelta, no logró cruzar la vialidad, lo que causó que el vehículo volcara.

Elementos de seguridad llegaron al lugar para abanderar la zona y brindar atención al conductor, cuyo estado de salud hasta el momento se desconoce.

El tráfico en la zona presenta alta congestión, por lo que se recomienda a los conductores evitar el área y utilizar vías alternas para facilitar los trabajos de las autoridades.

#ConexiónVial 🚗 Vuelca un vehículo particular en la 29 Sur y 31 Poniente, hay presencia de elementos de seguridad. Evite la zona. pic.twitter.com/SUTzTkh6XA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 22, 2025

Editor: César A. García

