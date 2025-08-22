Detienen a mujer por robo de laptop en Atlixco

Gracias a la pronta intervención de la Policía Municipal de Atlixco, se logró la detención de una mujer señalada como presunta responsable del robo de una computadora portátil en un comercio de la colonia Valle Sur. Tras recibir el reporte de auxilio, los elementos iniciaron de inmediato un operativo que permitió ubicarla y asegurarla en la calle Álvaro Obregón.

El equipo robado fue recuperado y la persona detenida fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco reafirma su compromiso con la tranquilidad de las familias y hace un llamado a la población para denunciar cualquier emergencia a los números directos: 244 445 00 71 y 244 445 30 71.