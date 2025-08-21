Cablebús en Puebla contará con cuatro líneas, confirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que el Cablebús tendrá cuatro y no tres líneas como se había planteado inicialmente, además afirmó que el Teleférico recibirá mantenimiento y será reubicado.

En entrevista, el mandatario indicó que debido al adecuado manejo de recursos que realiza su administración, el proyecto tendrá una ampliación, aunque prefirió reservarse los detalles hasta que se emita la licitación correspondiente.

“Eran tres, pero como no hay milpa van a ser cuatro”, afirmó.

Sostuvo que, a la empresa que se encargue del desarrollo del Cablebús le solicitará que realice el mantenimiento y modernización del Teleférico, pues insistió que su objetivo es que sea reubicado, para lo cual buscará el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hasta ahora ha trascendido que el Cablebús de Puebla brindará servicio a partir de las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada y se espera que tenga un costo de 10 o 12 pesos.

Las estaciones se instalarán en diversos puntos de la capital, teniendo como partida La Resurrección y como destino el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Algunas de sus estaciones se ubicarán en Bosques de San Sebastián y Amalucan, así como en Huexotitla y Buelvard 5 de Mayo, así como en la 11 Sur.

