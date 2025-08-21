Exlíder del CJNG negocia con Fiscalía de EU para evitar juicio

Erick V, apodado “El 85″, está actualmente en negociaciones con la Fiscalía de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de cooperación que le permita evitar un juicio. Este cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los miembros más sanguinarios del cártel y enfrenta serias acusaciones de narcotráfico. Las partes han estado negociando de “buena fe”, y se espera que continúen las discusiones sobre una posible declaración de culpabilidad.

La próxima audiencia de seguimiento estaba programada para el 8 de octubre, pero el juez James E. Boasberg ha fijado una nueva fecha para el 29 de octubre. “El 85” es uno de los 29 narcos que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos en febrero, después de ser presentado ante una corte federal en Washington, donde se declaró no culpable. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido 5 millones de dólares por su captura.

En el contexto de estos eventos, Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, también está en proceso de declararse culpable en un caso de narcotráfico. Zambada, quien ha sido uno de los fugitivos más buscados, se enfrenta a múltiples cargos, incluidos torturas y asesinatos. Su audiencia está programada para el 18 de octubre de 2024.

Los abogados del exlíder criminal, Bonnie S. Klapper y Daniela Posada, han indicado que están revisando las pruebas y discutiendo varias opciones para resolver el caso sin ir a juicio. Este tipo de negociaciones son comunes en casos de alto perfil, donde los acusados buscan minimizar las consecuencias legales a través de acuerdos con la fiscalía.

A medida que estos casos avanzan, se espera que se revelen más detalles sobre las operaciones de estos cárteles y sus líderes.

La atención se centrará en las próximas audiencias y en cómo estas negociaciones podrían cambiar el panorama del narcotráfico en México y Estados Unidos.