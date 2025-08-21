Jóvenes realizan competencia de clavados en Guadalajara tras inundaciones

Un grupo de jóvenes en el Mercado de Abastos de Guadalajara se volvió viral tras realizar una competencia de clavados debido a la acumulación de agua en las inmediaciones del recinto. La intensa tormenta que azotó la zona metropolitana de Jalisco dejó no solo inundaciones, sino también daños materiales y problemas de movilidad en la ciudad.

La tormenta, que se presentó en la mañana del martes 19 de agosto, provocó que el agua se acumulara en diversas áreas, incluyendo el Mercado de Abastos. A pesar de las advertencias sobre el peligro de la situación, los jóvenes decidieron aprovechar el momento y mostrar sus habilidades en clavados, mientras un grupo de personas los animaba y grababa el evento.

Los videos que circularon en redes sociales mostraron a los jóvenes lanzándose al agua, lo que generó risas entre los espectadores. Algunos usuarios de las redes destacaron el riesgo que implicaba esta actividad, ya que el agua no solo estaba sucia, sino que la profundidad podía ponerlos en riesgo.

Otros señalaron que este tipo de actos podría ser irresponsable, dado el estado del agua y las condiciones de la ciudad tras la tormenta.

A medida que la ciudad se enfrenta a la temporada de lluvias, la viralidad del video ha llevado a reflexiones sobre la necesidad de mejorar la infraestructura para evitar futuros desastres y proteger a los ciudadanos.