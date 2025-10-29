San Pedro Cholula inicia operativo en panteones por Día de Muertos

Con el objetivo de preservar las tradiciones y garantizar la seguridad de las familias cholultecas durante las celebraciones de Día de Muertos, el Gobierno de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Protección Civil, puso en marcha desde el 28 de octubre un operativo conjunto en los diferentes panteones del municipio.

Como parte de estas acciones, personal de Protección Civil Municipal realizó inspecciones en los camposantos para verificar que se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a las y los visitantes. Durante los recorridos se revisa el control de maleza, la presencia de fosas abiertas, el estado de la señalética, así como la estabilidad de bardas y árboles. En caso de detectarse alguna irregularidad, se emiten recomendaciones a los encargados y se programa una segunda visita para constatar su cumplimiento.

Asimismo, durante la festividad se supervisará la instalación de puestos de alimentos en las inmediaciones de los panteones, verificando que cuenten con medidas básicas de seguridad como extintores, instalaciones adecuadas de gas y energía eléctrica, y estructuras correctamente aseguradas.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevan a cabo patrullajes preventivos y recorridos en el interior y alrededores de los panteones más concurridos, como los ubicados en los Barrios de La Magdalena, Jesús y Santiago Momoxpan; así como en las Juntas Auxiliares de San Matías Cocoyotla, San Diego Cuachayotla, San Sebastián Tepalcatepec, San Juan Tlautla, San Cristóbal Tepontla, San Agustín Calvario, San Gregorio Zacapechpan, Santa María Acuexcomac y San Francisco Cuapan. Todo ello con el propósito de mantener el orden, brindar apoyo a la ciudadanía y asegurar una convivencia tranquila.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la protección de las tradiciones y la seguridad de todas las familias durante una de las celebraciones más significativas del año.

