Colapsa edificio de siete plantas en Turquía; deja dos muertos

Un edificio residencial de siete plantas colapsó en Gebze, Turquía, dejando dos fallecidos y tres personas atrapadas. Las víctimas pertenecían a una misma familia, según autoridades locales.

Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de un menor de edad mientras la otra víctima mortal permanece sin identificar. 627 rescatistas trabajan para localizar a los tres familiares desaparecidos.

El alcalde de Gebze, Zinnur Büyükgöz, sugirió que el colapso podría relacionarse con obras del metro. La causa exacta del derrumbe se desconoce, aunque la zona se ubica sobre la falla de Anatolia del Norte.

Te puede interesar: Fuerte operativo en Río de Janeiro deja más de 50 fallecidos

Gebze fue epicentro del terremoto de 1999 que dejó un saldo de 18 mil muertos. Expertos advierten sobre los riesgos por falta de aplicación de códigos de construcción antisísmicos en Turquía.

Este es el segundo colapso grave en el país este año. En enero, dos personas murieron en Konya por el derrumbe de un edificio donde habrían removido columnas estructurales.

Te recomendamos: