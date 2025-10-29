Aseguran más de 13 toneladas de químicos para drogas sintéticas en Durango

Autoridades federales aseguraron más de 13 toneladas de sustancias químicas para fabricar drogas sintéticas en Durango. El cargamento incluía 13 mil 400 litros de precursores químicos transportados en un tractocamión.

La Agencia de Investigación Criminal de la FGR lideró el operativo con apoyo de Sedena, Semar, SSPC y Guardia Nacional. El conductor fue detenido en un punto de inspección en la carretera Durango-Hidalgo del Parral.

Entre lo asegurado destacan 7 mil 500 kilos de acetona de plomo, 900 kilos de ácido tartárico y 4 mil litros de etanol. También se incautaron 4 mil 500 kilos de sosa y 3 mil litros de otros químicos líquidos.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que el operativo evitó la producción de “millones de dosis de droga”. Subrayó que también se bloquean recursos económicos para organizaciones criminales.

El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público federal. Las autoridades reforzarán la vigilancia en rutas estratégicas para combatir el tráfico de precursores químicos y la fabricación de drogas sintéticas.

