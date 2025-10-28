Sheinbaum defiende rescate tras ataque de EU a “narcolanchas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, justificó las acciones de rescate por parte de la Secretaría de Marina (Semar) de México a un sobreviviente de un ataque perpetrado por el gobierno estadounidense en aguas internacionales, al asegurar que se realizó por razones humanitarias y conforme a tratados internacionales.

Este martes 28 de octubre, la titular del Poder Ejecutivo defendió el rescate de la Marina al único sobreviviente de 14 personas muertas tras el ataque de los Estados Unidos hacia cuatro lanchas que acusó de presuntamente transportar drogas en rutas dominadas por organizaciones “narcoterroristas”.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga; es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, aseveró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Por otro lado, la mandataria informó que miembros de su gobierno buscarán reunirse con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para pedirles que se suscriban a los tratados internacionales, los cuales van en contra de este tipo de ataques y evitan este tipo de acciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan”, agregó la dignataria.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

