EU elimina a 14 presuntos narcotraficantes en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos eliminó a 14 presuntos narcotraficantes durante operativos realizados el martes 28 de octubre contra cuatro embarcaciones en el Pacífico Oriental.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó los ataques bajo órdenes del presidente Donald Trump contra “Organizaciones Terroristas Designadas“.

Hegseth detalló que ocho personas murieron en la primera embarcación, cuatro en la segunda y dos en la tercera. Un sobreviviente fue rescatado bajo protocolos de Búsqueda y Rescate.

El Departamento de Guerra afirmó que las cuatro embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban estupefacientes.

Todas las operaciones se realizaron en aguas internacionales sin bajas estadounidenses. La inteligencia militar había monitoreado previamente los movimientos de estas naves.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos“, aseguró Hegseth.

