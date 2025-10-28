San Pedro Cholula firma convenio con el Instituto de Ciencias de la BUAP

Con la visión de fortalecer la colaboración entre instituciones y gobiernos en favor de la ciudadanía, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Este convenio permitirá avanzar en la eliminación del uso de agroquímicos en la siembra y cosecha de alimentos, mediante la implementación de biofertilizantes desarrollados por la máxima casa de estudios poblana, los cuales son amigables con el medio ambiente y requieren menores cantidades para cumplir su función.

Durante su intervención, Jorge Juárez, director del Instituto de Ciencias, remarcó la necesidad de seguir impulsando el cambio hacia métodos que favorezcan los ecosistemas y el suelo. Afirmó que no basta con contar con estos productos, sino también emprender una campaña de información que brinde a las y los productores las herramientas necesarias para su correcta aplicación.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó la importancia de incorporar la tecnología en todos los sectores, incluido el agrícola, ya que ello permitirá mejorar la producción de alimentos y contribuir al bienestar de quienes los consumen, al estar libres de químicos.

Reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de apoyar a todos los sectores sociales y reconoció el trabajo de las y los agricultores, quienes día con día hacen posible que los alimentos lleguen a las familias de San Pedro Cholula. Asimismo, agradeció al regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Roberto Morán, por ser pieza clave en la gestión de este acuerdo.

