Analizan iniciativa para modificar el Código Civil de Puebla

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla analiza la iniciativa por virtud de la cual se deroga la fracción II del artículo 875 Ter y se adiciona el artículo 875 Quáter, ambos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con relación a la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021.

Durante la sesión, se expuso una iniciativa relacionada con el tema en cuestión, así como los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender los requerimientos.

Previamente, diputadas y diputados llevaron a cabo una mesa de trabajo para conocer el contenido de la Acción de Inconstitucionalidad y las propuestas para que el Congreso atienda este asunto.

Te recomendamos: