Tres menores de edad participaron en tortura a músicos en CDMX

Una intervención coordinada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó en la captura de cinco presuntos integrantes de una célula criminal, tres de ellos menores de edad, vinculada con narcomenudeo, extorsión y homicidios, luego de que seis mariachis fueran secuestrados y brutalmente torturados tras presentarse en una fiesta familiar en Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 26 de octubre, cuando los músicos, después de cumplir con su actuación musical, fueron sometidos por la fuerza, introducidos en una camioneta negra y trasladados a un lugar no identificado donde sufrieron graves agresiones físicas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que las víctimas lograron comunicarse al 911 después de ser abandonadas en calles de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

Gracias a la pronta atención a una denuncia ciudadana y resultado del análisis de las cámaras de videovigilancia de los #C2, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 5 posibles responsables de privar de la libertad a seis personas, agredirlas físicamente, robarles… pic.twitter.com/8w7CwPAHBU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 27, 2025

Al arribar los servicios de emergencia, se constataron lesiones críticas en dos de los músicos –quemaduras que cubrían 80% y 25% de sus cuerpos respectivamente-, requiriendo hospitalización inmediata, mientras los otros cuatro presentaban múltiples contusiones y golpes en diversas partes del cuerpo.

Los uniformados detuvieron a cinco sujetos de entre 14 y 43 años de edad, quienes portaban un arsenal que incluía un arma corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de cocaína lista para su distribución y 11 identificaciones de diversas instituciones, entre ellas una credencial oficial de procuración de justicia.

Vázquez Camacho enfatizó que “gracias a la pronta atención a una denuncia ciudadana y resultado del análisis de las cámaras de videovigilancia” se logró desarticular esta célula delictiva que operaba en las zonas sur y poniente de la ciudad. Los detenidos, quienes además portaban tarjetas bancarias presumiblemente sustraídas a sus víctimas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica, en lo que representa un golpe significativo a la delincuencia organizada en la capital mexicana.

Te recomendamos: