Ejecutan a mecánico en la colonia San Antonio Abad

Un hombre identificado como Víctor Hugo N., de 40 años de edad fue ejecutado a disparos en la colonia de San Antonio Abad en la capital poblana, por lo que sus familiares exigen justicia por su muerte.

La tarde de este lunes, pobladores de la citada comunidad llamaron a emergencias para reportar que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en la vía pública, por lo que pedían la asistencia de policías y paramédicos en el área.

Técnicos en urgencias y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron hasta un inmueble de la calle 19 de enero con altura de la 16 de Septiembre, donde confirmaron el deceso de Víctor Hugo.

En el lugar, testigos aseguraron que dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon cuando se encontraba dentro de su taller mecánico, por motivos aún desconocido.

Los responsables escaparon de manera inmediata y la familia de la víctima aseguró que el masculino no tenía conflictos de ningún tipo, por lo que solicitaron que se investigara a fondo el caso para esclarecer lo ocurrido y dar con los criminales.

Reportes extraoficiales señalan que el mecánico previamente habría sido identificado como supuesto cobrador de piso en negocios del Mercado Hidalgo y sus alrededores, donde aseguraba ser miembro de un cartel delictivo. Por lo que, se presume que su muerte se pudo haber tratado de un ajuste de cuentas o ataque directo relacionado con este supuesto actuar.

