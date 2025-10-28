Muere detenido en comandancia de San Martín Texmelucan

Autoridades ministeriales investigan la defunción de un hombre que fue detenido previamente por aparentes faltas administrativas en San Martín Texmelucan y que posteriormente fue encontrado sin vida en su celda.

La tarde del lunes, policías municipales de Texmelucan informaron a personal de emergencias que habían encontrado a un detenido suspendido del techo con una chamarra amarrada a su cuello.

Paramédicos se trasladaron a la Comandancia local donde, confirmaron el deceso del hombre en cuestión.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió hasta el inmueble donde realizó el levantamiento de cadáver para analizar a fondo la forma en que el señalado perdió la vida.

Además de esto, la familia del masculino fue contactada para el proceso de reclamo del cadáver, mientras que, trascendió que la detención del occiso fue originada solo por faltas administrativas y no enfrentaba cargos graves.

