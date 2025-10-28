Localizan en Querétaro a Jessica N, maestra desaparecida en Atlixco

Luego de cinco días de desaparición, Jessica N., fue encontrada con vida en Querétaro; la maestra, cuyo paradero era desconocido tras haber tomado un autobús en Atlixco, podría reencontrarse con su familia en próximas horas.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que la mujer de 43 años de edad fue encontrada en óptimas condiciones de salud en Querétaro gracias al apoyo de la secretaria de Seguridad Pública del Estado de aquella entidad.

Según los reportes, fue a través de análisis de inteligencia y uso de tecnologías que se logró detectar la ubicación de la mujer, a quien aún se tiene bajo resguardo en Querétaro.

Sobre los detalles sobre su desaparición aún no se han dado más detalles, pues restan una serie de diligencias por concretar, mientras que la FGE ha señalado que por ahora su prioridad es garantizar su bienestar y estabilidad.

#Seguridad ✍️ Agentes de la @FiscaliaPuebla y de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro localizaron con vida a Jessica "N", reportada como no localizada el jueves pasado cuando se dirigía de Atlixco a Puebla.



Mediante labores de investigación e inteligencia se logró… pic.twitter.com/LEEKAVaoAL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 28, 2025

Hay que recordar que, desde el pasado jueves, Jessica fue reportada como desaparecida tras tomar un autobús en Atlixco que presuntamente la llevaría a la capital y, luego de reportar haber llegado a Plaza Dorada, perdió comunicación con sus seres queridos.

El día domingo, familiares de la docente y compañeros de trabajo se manifestaron en un bloqueo vial en la autopista Atlixcáyotl al temer por su seguridad y señalar que no había avances en el caso.

De manera extraoficial, se informó que presuntamente la mujer estaba bastante alterada por un problema de dinero, lo que algunos señalaban como su motivación para intentar escapar por un tiempo. Sin embargo, es a través de la propia FGE que se deberá esclarecer el caso y conocer si la mujer fue víctima o no de algún tipo de delito durante su ausencia

