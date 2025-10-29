Sorteo Predial reparte premios por 1.6 mdp en San Andrés Cholula

Con el objetivo de fortalecer los procesos de gobernanza participativa para el desarrollo de proyectos de alto impacto y valor social, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la realización del Sorteo Predial 2025 “Con tu Predial al día, San Andrés es Garantía”.

En su mensaje, la alcaldesa reconoció el cumplimiento de las familias sanandreseñas y agradeció por la confianza depositada en el impuesto predial. Subrayó que este ejercicio refleja la esencia de su administración: la ciudadanía cumple con su responsabilidad, el gobierno responde con hechos, con resultados y con acciones concretas que transforman la vida cotidiana de las comunidades.

“Gracias a esa responsabilidad se amplían programas sociales, se mejora la infraestructura urbana, se brindan más servicios públicos y se mantiene el rumbo del desarrollo de San Andrés Cholula”, afirmó.

Por su parte, la titular de la Tesorería Municipal, Nalleli Analí Santos Bautista, informó que en el sorteo participaron 40 mil 759 contribuyentes que realizaron su pago del impuesto predial durante el periodo de diciembre 2024 al 31 de marzo de 2025.

Durante el acto estuvo presente la interventora de la Secretaría de Gobernación, Soledad Gabriela Betanzos, en el que se sortearon 20 premios con valor superior a 1 millón 600 mil pesos, el primer lugar obtuvo un premio de 400 mil, el segundo de 200 mil, el tercer y cuarto lugar de 130 mil pesos, quinto y sexto de 90 mil pesos principalmente, los demás premios oscilaron entre los 20 y 60 mil pesos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reconoce a las personas contribuyentes su cumplimiento y garantiza el ejercicio transparente de los recursos en San Andrés Cholula.

