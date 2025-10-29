En Puebla se reducen 15 delitos de impacto social: FGE

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, anunció durante una rueda de prensa que quince delitos de alto impacto registraron disminuciones significativas en los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024.

• Homicidio doloso: 12.3 %.

• Feminicidio: 52.5 %.

• Robo de vehículos: 5.7 %.

• Robo de vehículos con violencia: 24.6 %.

• Robo a transportistas: 28.8 %.

• Robo a transportistas con violencia: 28.8 %.

• Robo a negocios: 1.3 %.

• Robo a transeúntes: 22.9 %.

• Robo a transeúntes con violencia: 22.1 %.

• Robo a casa habitación: 12.6 %.

• Robo a casa habitación con violencia: 2.7 %.

• Robo a instituciones bancarias: 50 %.

• Abuso sexual: 9.0 %.

• Trata de personas: 47.2 %.

• Desaparición de personas: 10.9 %.

La titular de la Fiscalía atribuyó estos resultados al trabajo interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales, enfatizando que “esto es resultado de la coordinación con la que día a día se trabaja entre las instituciones”.

Pastor Betancourt subrayó el fortalecimiento de las acciones de prevención, investigación y procuración de justicia como factores clave en la tendencia positiva.

Te recomendamos: