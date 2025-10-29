Inauguran ofrenda dedicada a víctimas de la Matanza de Cholula

Como parte de las actividades de Día de Muertos, este martes se realizó el corte de listón de la Ofrenda Monumental instalada en la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, invitó a las y los cholultecas, así como a visitantes, a recorrer este espacio dedicado a las más de 6 mil víctimas de la Matanza de Cholula y a quienes han fallecido en el anonimato.

Además, las ofrendas ubicadas en el Museo Casa del Caballero Águila, el Complejo Cultural y la Presidencia Municipal estarán abiertas al público de 9:00 a 20:00 horas.

Vivimos un momento muy especial 🌼🕯️con el corte de listón inaugural de nuestra Ofrenda Monumental, ubicada en la Presidencia Municipal.



Este espacio fue creado con profundo respeto por nuestras tradiciones y en honor a quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en… pic.twitter.com/nSOA3BFoIM — Tonantzin Fernández (@TonantzinFdz) October 28, 2025

Te recomendamos: